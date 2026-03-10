Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim yapıldı

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı.

Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol etti.

Marketlerde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığı da denetlendi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri artırdıklarını söyledi.

Denetimlerde özellikle fiyat etiketlerine baktıklarını belirten Aslanlar, "Fiyat etiketinde raf ile kasa arasındaki uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol ediyoruz." dedi.

Aslanlar, açık olarak satılan ürünlerin dara düşüşünün yapılıp yapılmadığını da kontrol ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın ürünlerin fiyatlarında bir artış varsa bunu da haksız fiyat artışı tutanağı düzenleyerek Bakanlığımıza bildiriyoruz. Bursa genelinde bakacak olursak 1 Ocak'tan bugüne kadar 1100 işletmeyi denetlemiş vaziyetteyiz. 410 bin ürün denetlemiş bulunmaktayız. Yaklaşık da 5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek."