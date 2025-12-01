Bursa'da Elektrik Panosundan Yangın Çıktı, İki İş Yeri Zarar Gördü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrik panosundan çıkan yangında mobilya boyahanesi ile oto galeride zarar oluştu.

Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde saat 15.00 sıralarında mobilya boyahanesi ile oto galeri önündeki elektrik panosunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında mobilya boyahanesi ile oto galeride zarar oluştu.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),