Bursa'da düzensiz göçmen operasyonu: 63 kişi yakalandı

Bursa'da polisin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonunda 63 yabancı uyruklu yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı yollarla ülkeye giren kimliksiz yabancı uyrukluların barındığı belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda yakalanan 63 yabancı uyrukludan 17'sinin başka illere kayıtlı geçici koruma belgesinin bulunduğu tespit edildi.

Diğer 46 kişinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Ayrıca, düzensiz göçmenlere ev kiralayan S.S, M.S.S, R.I. ve E.S. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.