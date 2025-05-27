Bursa'da Drift Atan Motosikletli Kazada Yaralandı

Bursa'da Drift Atan Motosikletli Kazada Yaralandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde drift atan E.Y.'nin motosikleti devrildi. Kaza sonrası bacağından yaralanan E.Y., hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'da, E.Y.'nin drift attığı motosiklet devrildi. Kask kamerasına yansıyan kaza sonrası E.Y.'nin 'Bugün olmadı' dediği duyuldu.

Nilüfer ilçesinde cadde üzerinde motosikletiyle drift atarak ilerleyen E.Y., kontrolü yitirdi. Motosiklet kaldırım taşına çarpıp devrilirken, E.Y. ise sürüklenip yol kenarındaki yeşil alana girdi. Kask kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü E.Y.'nin 'Bugün olmadı' dediği duyuldu. Bacağından yaralanan E.Y., arkadaşlarının aracı ile gittiği Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. E.Y.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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