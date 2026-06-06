Haberler

Bursa'da Dolu ve Sağanak, Tarım Arazi Hasarına Yol Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaklaşık 5 bin dönüm ekili alanda hasara yol açtı; tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye ve ayçiçeği su altında kaldı. Çiftçiler yetkililerden destek bekliyor.

1) BURSA'DA DOLU VE SAĞANAK, TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara yol açtı; tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye, ayçiçeği ve çeşitli tarım ürünleri su altında kaldı. Zarar gören tarım arazileri, dronla görüntülendi.

Yenişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından özellikle Cihadiye Mahallesi başta olmak üzere Barcın, Yolören, Söylemiş ve çevredeki kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi. Cihadiye Mahallesi kırsalında yaklaşık 5 bin dönüm ekili alanın etkilendiği, bu alanın yaklaşık 3 bin dönümünün su altında kaldığı belirtildi. Bölgede tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye ve ayçiçeği başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin zarar gördüğü ifade edildi.

'YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Mesut Durak, yaşananların maddi ve manevi boyutuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 5 bin dönüm arazinin bulunduğu bölgede, 3 bin dönüme yakın alan tamamen sular altında kaldı. Bezelye, fasulye, biber, mısır ve ayçiçeği ekili alanlarımız büyük zarar gördü. Yağışın ardından tarlalarda ciddi kayıplar oluştu. Şu an çiftçi olarak elimiz kolumuz bağlı. Yetkililerden destek bekliyoruz. Özellikle kredi ve borçlarımızın ertelenmesini talep ediyoruz. Bu destekler sağlanırsa en azından biraz nefes alabiliriz" dedi.

'HAYVANLAR DA OLUMSUZ ETKİLENDİ'

Tarım arazisini su basan bir diğer çiftçi Mücahit Sevim ise "Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 17 dönümlük arazinin yarısından fazlası sular altında kaldı. Komşularımızın çiftliklerindeki hayvanlar da olumsuz etkilendi. Devlet yetkililerimizin bölgede inceleme yaparak çiftçilerimize bir an önce destek sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu. Bölgedeki üreticiler, hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtirken; zarar gören tarım arazileri dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Amerikalı ortakları da skandala kayıtsız kalmadı! Rahmi Koç'un ırkçı ve seksist şakasına tepkiler çığ gibi

Rahmi Koç'un Irkçı ve seksist şakasına ortakları tepkili
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Hepsini Özgür Özel göndermişti, böyle geri döndüler
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti