Bursa'da çocuklar yaza, şenlikle "merhaba" dedi - Haberler

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Bursa'da çocuklar yaza, şenlikle "merhaba" dedi

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da çocuklar yaza, şenlikle 'merhaba' dedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "yaza merhaba" şenliğine katılan çocuklar, gün boyu doyasıya eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "yaza merhaba" şenliğine katılan çocuklar, gün boyu doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen etkinliğe aileleriyle çok sayıda çocuk katıldı.

Kral Şakir karakterinin mimarı Varol Yaşaroğlu ile çizgi atölyesine katılan çocuklar, alana kurulan dublaj kutusuna da girerek Kral Şakir bölümlerinden seçtikleri karakterleri seslendirdi.

Atlı karınca ve şişme oyun alanlarında eğlenen çocuklar, yüz boyama, parkur yarışmaları, resim ve balon atölyeleri, animasyon, dans, kukla, Karagöz gösterileriyle keyifli vakit geçirdi.

DJ ve perküsyon şovlarını ilgiyle izleyen çocuklar, dans etti.

Ayrıca, etkinlik alanında satışı yapılan ürünlerden elde edilen gelirin " Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilişim Sınıfı" projesine destek amacıyla kullanılacağı öğrenildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, pandemi sebebiyle iki senedir özlemi duyulan şenliklere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte bu tür etkinliklerin daha sık düzenleneceğini belirten Çelik, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için bu tür etkinlikleri daha fazla düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacak çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

AA / Uğur Ulu - Güncel

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