Bursa'da 5 Milyon Lira Dolandırıcılık: Bir Zanlı Tutuklandı

Bursa'da "gizli operasyon" tuzağıyla bir kişiyi 5 milyon 145 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde yaşayan M.K'yi telefonla arayan bir şüpheli, gizli bir operasyon yapıldığını, altın ile dövizlerinin tehlikede olduğunu söyledi.

M.K'ye banka hesaplarındaki para ve altını alarak kendisine vermesini isteyen zanlı, aradığı numarayı da rehberine "Oğlum Hakan" olarak kaydetmesini istedi.

Paniğe kapılan M.K, banka hesabında bulunan 22 bin avro, 66 bin dolar, 21 çeyrek altın, 10 tam altın, 1 set, 2 küpe ve 2 yüzükten oluşan toplam 5 milyon 145 bin liralık döviz ve ziyneti şüpheliye verdi.

Kapüşon ve medikal maske ile yüzünü kapatarak döviz ve altınları alan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

Dolandırıldığını anlayan M.K'nin şikayetiyle çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Y.K. (35) ve T.İ. (20) olduğunu tespit etti.

Ekipler şüphelilerin kentten ayrıldığını belirledi.

Yerleri tespit edilen şüpheliler ekiplerce İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ise serbest bırakıldı.