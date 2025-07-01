Bursa'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar, törenin ardından kortej eşliğinde Hükümet Konağı önüne yürüdü, eniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Törende daha sonrasında yağlı direk ve yüzme yarışları düzenlendi. 200 metre yüzme yarışında Latife İdil Özkol birinci, Fırat Başarır ikinci, Ömer Kalay ise üçüncü oldu. Yağlı direkte bayrak kapma yarışını ise Ömer Çiftçi kazandı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldı, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikler, BUDO İskelesi'nden düzenlenen tekne turuyla sona erdi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Anlaşma tamam gibi! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.