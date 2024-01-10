Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yılın Kareleri 2023 oylamasında tercihlerini yaptı
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AA'nın Yılın Kareleri 2023 oylamasında seçkideki fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirledi. Solmaz, farklı kategorilerde yer alan eserleri etkileyici bulduğunu ifade etti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasında tercihlerini yaptı.
Önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı makamında inceleyen Solmaz, seçkideki eserleri etkileyici bulduğunu söyledi.
AA muhabirlerini tebrik eden Solmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "İlk kıblede namaz", "Haber" kategorisinde "Yalnızlığın resmi", "Spor" kategorisinde ise "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.
Solmaz, "Deprem: Umut" kategorisinde "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Tarifsiz" fotoğraflarını seçti.