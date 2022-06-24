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Burkina Faso'daki terör saldırıları 26 bin kişiyi yerinden etti

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Burkina Faso'daki terör saldırıları 26 bin kişiyi yerinden etti

Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen terör saldırısı sonrası 26 bin kişi evlerini terk etti.

Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen terör saldırısı sonrası 26 bin kişi evlerini terk etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Burkina Faso Delegasyon Başkanı Laurent Saugy, Dori kentinde düzenlediği basın toplantısında, kuzeydeki Seytenga ilçesinde 86 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası, halkın bölgeden ayrılmaya başladığını söyledi.

Saugy, 26 bin kişinin Dori kentine sığındığını belirterek, Burkina Faso'nun tarihinin en büyük insani krizlerinden birini yaşadığını vurguladı.

Terör saldırıları nedeniyle gıda krizinin de giderek derinleştiğine dikkati çeken Saugy, iklim değişikliğinin etkileri, su sorunu ve siyasi istikrarasızlığın halkı uçurumun kenarına ittiğini dile getirdi.

Seytenga ilçesinde 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirmişti.

Ardından aynı bölgeye 11 Haziran'da düzenlenen bir diğer terör saldırısında da en az 86 sivil hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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