Burhanettin Duran'dan A Milli Takım'a Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etmesini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu görkemli zafer için tebrikler Bizim Çocuklar. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
