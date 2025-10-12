Burhanettin Duran'dan A Milli Takım'a Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu görkemli zafer için tebrikler Bizim Çocuklar. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."