Haşhaş tarlalarında 'mor-beyaz' güzellik

BURDUR'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin beyaz ve mor açan çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü.

Burdur'da geçen yıl 4 bin 600 dekarda ekimi yapılan haşhaş tarlalarından yaklaşık 214 ton ürün elde edildi. Yaygın olarak ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşlar, bu yıl da mayısın ortalarında çiçek açtı. Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü. Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaları görüntüleyenler, sanal medyada paylaştı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı