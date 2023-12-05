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Burdur'da Emekli Memur LÖSEV İçin Gönüllü Çalışıyor

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Burdur'da emekli memur Şerafettin Acar, LÖSEV'in gönüllü tanıtım elçisi olarak çalışıyor. Etkinliklerde stant açarak LÖSEV'i tanıtan ve bağış toplayan Acar, LÖSEV'in kanser hastalarına yardım faaliyetlerini anlattı.

BURDUR'da emekli memur Şerafettin Acar (65), Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) gönüllü tanıtım elçisi olarak çalışıyor.

Burdur'da bir kamu kurumundan emekli olan Şerafettin Acar, LÖSEV'in gönüllü tanıtım elçisi olarak, kentte düzenlenen tüm etkinliklerde stant açıp etkinliğe gelenlere hem LÖSEV'i anlatıyor hem de bağış topluyor. Çevresindeki kanser hastaları nedeniyle LÖSEV'i tanıdığını söyleyen Şerafettin Acar, "2015 yılında bir akrabamın kanser geçirmesi sebebiyle LÖSEV'i tanıdım. Kendimi LÖSEV'e adadım. Etkinliklerde ürünlerini yardım amaçlı satıyorum. Allah razı olsun herkesten. Burdur halkı LÖSEV konusunda duyarlı. Biz de elimizden geldiği kadar çalışıyoruz" dedi.

Elinden geldiği kadar her yere ulaşmaya çalıştığını anlatan Acar, "LÖSEV kapı kapı dolaşıp para toplamaz. Para toplayanlar LÖSEV görevlisi değildir. LÖSEV'in Ankara İncek'te 400 yataklı hastanesi var. Kanser hastası herkesin tedavisini yapıyor, maddi manevi yardım yapıyor" diye konuştu.

Kendisinin gönüllü olduğunu söyleyen Acar, "O süreçleri gördüğüm için gönüllü olarak elimden geldiği kadar çalışıyorum" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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