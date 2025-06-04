Burdur'da Az Su Tüketen Yem Bitkisi Hasat Edildi

Burdur'da Az Su Tüketen Yem Bitkisi Hasat Edildi
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Burdur'da tarımda sürdürülebilirlik amacıyla az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı 'ot tipi yem şalgamı' bitkisinin hasadı yapıldı. 40 üreticiye tohum dağıtımıyla başlayan proje, su tasarrufunu artırmayı hedefliyor.

Burdur'da az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı "ot tipi yem şalgamı" bitkisinin hasadı gerçekleştirildi.

Su kaynaklarının tükenmeye başlaması ve tarımsal üretimde verimliliğin, sürdürebilirliğin ön plana çıkmasıyla az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin tarıma kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında, Burdur Ticaret Borsası (BTB) ile Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Burdur'da yeni yem bitkilerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2024 yılında imzaladığı protokolün ardından 40 üreticiye yüzde 100 hibeyle "ot tipi yem şalgamı" tohumu dağıtıldı.

Yaklaşık 200 dekar arazide ürünlerin ekimi yapıldı. 6 ayda yetişen ve yalnızca yağmur sularıyla sulanan yem bitkilerinin hasadı, Kemer'de düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kemer Kaymakamı İbrahim Cesur, tanıtımı yapılan uygulamaların, yeni yöntemler ve teknolojilerin, verimliliği artırmayı, maliyeti azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

"Az su isteyen yem bitkilerini Burdur geneline yayacağız"

BTB Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ise yem şalgamı ve "Sorgum Bicolar Monocot" bitkilerinde su kullanımının neredeyse yok denecek kadar az seviyede olduğunu, mevsim yağışları normal seyrederse hiç sulama yapılmayacağını, yağışlar yetersiz olursa bir ya da iki sulamanın yeterli geleceğini ifade etti.

Gündüzalp, az su isteyen yem bitkilerine yönelimi artırıp, suyu ve toprağı korumayı amaçladıklarını belirterek, bu bitkileri Burdur geneline yaymayı planladıklarını dile getirdi.

Tarla Günü'ne Kemer Belediye Başkanı İsmail Asan, Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamdi Altınışık, kooperatif başkanları ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Hayta - Güncel
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