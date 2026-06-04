Haberler

Bulgaristan Başbakanı Radev, Yunan mevkidaşı Miçotakis ile Sofya'da görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sofya'da bir araya gelerek ikili ilişkiler, AB gündemi, enerji ve ticaret işbirliğini ele aldı. Ticaret hacminin 6 milyar avroya ulaştığı belirtildi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Sofya'da bir araya geldi.

Radev ve Miçotakis, Bakanlar Kurulu binasında gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler ile Avrupa Birliği (AB) gündemindeki konuları ele aldı.

Ortak basın toplantısında konuşan Radev, Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, ortak değerler ve ortak çıkarlara dayandığını belirterek, iki ülkenin Güneydoğu Avrupa'nın istikrarında önemli rol oynadığını söyledi.

Radev, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Miçotakis'in vizyonu ve liderliğinin önemli rol oynadığını vurgulayarak, aralarındaki ticaret hacminin 6 milyar avroya ulaştığını ve son bir yılda yaklaşık 1 milyar avroluk artış kaydedildiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın Bulgaristan'daki yatırımlarının 3,5 milyar avroyu aştığı bilgisini paylaşan Radev, enerji, ulaştırma ve dijital bağlantı alanlarındaki işbirliğinin ikili ilişkilerin ötesine geçtiğinin altını çizdi.

Miçotakis ise Bulgaristan'daki yeni hükümetin seçim zaferinin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk Avrupalı lider olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, reformları hayata geçirebilecek istikrarlı bir çoğunluğun oluşturulmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bulgaristan'ın Avro Bölgesi ve Schengen sürecinde kaydettiği ilerlemeyi desteklediklerini ifade eden Miçotakis, bu gelişmelerin Yunanistan açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu, özellikle ticaret ve turizm alanlarında yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Miçotakis, iki ülkenin AB projelerinde ortak hareket etme imkanlarını da değerlendirdiğini belirterek, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'yı birbirine bağlayacak Dikey Gaz Koridoru projesi ile Yunanistan-Bulgaristan Enterkonnektörü'nün (IGB) stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Tarım ve iklim politikaları alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin de ele alındığını ifade eden Miçotakis, güvenlik ve savunma alanlarında da iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

İsrail milli marşı çalınca olanlar oldu!

Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

İstanbul Valisi Gül 'Sıfır Atık Festivali' alanını ziyaret etti

İstanbul Valisi Gül "Sıfır Atık Festivali" alanını ziyaret etti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti

Komadan çıkıp verdiği isimle soruşturmanın seyrini değiştirdi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler