Bulgaristan Başbakanı Radev, Yunan mevkidaşı Miçotakis ile Sofya'da görüştü

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Sofya'da bir araya geldi.

Radev ve Miçotakis, Bakanlar Kurulu binasında gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler ile Avrupa Birliği (AB) gündemindeki konuları ele aldı.

Ortak basın toplantısında konuşan Radev, Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, ortak değerler ve ortak çıkarlara dayandığını belirterek, iki ülkenin Güneydoğu Avrupa'nın istikrarında önemli rol oynadığını söyledi.

Radev, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Miçotakis'in vizyonu ve liderliğinin önemli rol oynadığını vurgulayarak, aralarındaki ticaret hacminin 6 milyar avroya ulaştığını ve son bir yılda yaklaşık 1 milyar avroluk artış kaydedildiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın Bulgaristan'daki yatırımlarının 3,5 milyar avroyu aştığı bilgisini paylaşan Radev, enerji, ulaştırma ve dijital bağlantı alanlarındaki işbirliğinin ikili ilişkilerin ötesine geçtiğinin altını çizdi.

Miçotakis ise Bulgaristan'daki yeni hükümetin seçim zaferinin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk Avrupalı lider olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, reformları hayata geçirebilecek istikrarlı bir çoğunluğun oluşturulmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bulgaristan'ın Avro Bölgesi ve Schengen sürecinde kaydettiği ilerlemeyi desteklediklerini ifade eden Miçotakis, bu gelişmelerin Yunanistan açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu, özellikle ticaret ve turizm alanlarında yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Miçotakis, iki ülkenin AB projelerinde ortak hareket etme imkanlarını da değerlendirdiğini belirterek, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'yı birbirine bağlayacak Dikey Gaz Koridoru projesi ile Yunanistan-Bulgaristan Enterkonnektörü'nün (IGB) stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Tarım ve iklim politikaları alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin de ele alındığını ifade eden Miçotakis, güvenlik ve savunma alanlarında da iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.