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Bulgaristan Başbakanı Radev, hükümetin Ukrayna'ya silah desteğini durdurma kararı aldığını duyurdu

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, hükümetin Ukrayna'ya silah desteğini durdurma kararı aldığını açıkladı. Radev, savaşın ülkeye sosyal ve ekonomik zararlar verdiğini belirterek diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, hükümetin Ukrayna'ya silah desteğini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Radev, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya bugüne kadar yeterince destek verdiğini söyledi.

Radev, "Ülkemiz bu kanlı savaş nedeniyle sosyal ve ekonomik zararlar görmeye devam ediyor. Barışçıl bir çözümün askeri yollarla sağlanamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle bir kez daha kapsamlı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsenmesi ve diplomatik bir çözüm aranması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya artık silah göndermeyeceğini duyurmuş, tarafların müzakere masasına oturarak adil bir barış araması gerektiğini ifade etmişti.???????

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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