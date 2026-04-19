Bulgaristan'da genel seçim için oy kullanma işlemi başladı

Bulgaristan'da seçmenler, son 5 yıldır devam eden siyasi istikrarsızlığa son vermek umuduyla genel seçim için sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, son 5 yılda 8'incisi düzenlenen seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt içinde 12 bin civarında, yurt dışında ise 55 ülkede toplam 493 sandık kurulduğunu açıkladı.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde saat 21.00'e kadar devam edebilecek.

Seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları, yüzde 4 olan seçim barajını en az 5 siyasi oluşumun aşabileceğini gösterdi.

Anketlere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu ilk sırada yer alıyor.

Parlamentoya girmesi beklenen diğer siyasi oluşumlar arasında Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB), Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Vızrajdane (Diriliş) partisi ve Bulgaristan Sosyalist Partisi bulunuyor.

Bulgaristan'da 27 Ekim 2024'te yapılan son erken genel seçime katılım oranı yüzde 38'de kalmıştı. Son anketler, bu kez seçimlere katılımın yüzde 50-60 aralığında olabileceğini gösteriyor.

240 sandalyeli parlamentoda hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Gözlemciler, seçim sonrası oluşacak parlamentoda siyasi güçlerin muhtemel dağılımını göz önünde bulundurarak ülkenin yönetimi için tek alternatifin koalisyon hükümeti olacağını belirtiyor.

Radev ve Peevski oyunu kullandı

İlerici Bulgaristan Koalisyonu lideri Rumen Radev, genel seçimlerde oy kullanmak üzere başkent Sofya'daki "Makgahan" Otomotiv Lisesi'ne geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Radev, "Satın alınmış oyların etkisini ortadan kaldırmanın tek yolu, özgür oyların çoğunlukta olmasıdır." dedi.

Radev, koalisyonunun programlarını gerçekten benimseyen ve uygulamaya hazır olan bazı siyasi aktörlerle işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, "HÖH ve GERB partisi ile çalışamayız." diye konuştu.

Bulgaristan üzerindeki her türlü dış etkiye karşı durduklarını vurgulayan Radev, "Biz, diğerlerinden farklı olarak, etnik bir parti değiliz. Partimizin her etnik kökenden insanlara açık olması tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

HÖH partisi lideri Delyan Peevski ise oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bugün ülkelerinin geleceğine ve nasıl bir devlet istediklerine karar verdiklerini belirterek, "halkın devleti" için oy kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yotova, Geçici Başbakan Gyurov ve Borisov oy kullandı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, kurulacak yeni hükümetin Avrupa Birliği (AB) içinde de güçlü olması gerektiği mesajını vererek "Seçime katılımın yüksek olmasını bekliyorum. Vatandaşlar olarak nasıl bir ülkede yaşayacağımıza dair söz sahibiyiz." ifadelerini kullandı.

Geçici Başbakan Andrey Gyurov, oy kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede, parlamentoya fikir ve politikalarla girilmesi gerektiğini, "para destekleriyle siyaset yapılmaması gerektiğini" söyledi.

GERB lideri Boyko Borisov ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, partisinin ittifaklara katılmayacağını ancak jeopolitik konular ve özellikle savunma alanında görüşmelere açık olacaklarını ve bu alanlarda yapıcı rol üstleneceklerini dile getirdi.

MSK Sözcüsü Rositsa Mateva, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde saat 11.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 12,12 olduğunu açıkladı. MSK, Ekim 2024 seçimlerinde aynı saatte katılım oranının yüzde 9,55 olduğunu belirtti.