Haberler

Bulgaristan'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Bulgaristan'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
Güncelleme:
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında bir otelde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Bulgaristan milli marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının paylaşıldığı törende konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Türkiye Cumhuriyeti, yüz yılı aşkın süredir demokrasisini güçlendirmeye, refahını artırmaya, bölgesinde barışın, istikrarın ve dayanışmanın teminatı olmaya devam ediyor." dedi.

Uyanık, Bulgaristan'ın Türkiye'nin önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile Bulgaristan arasında dostluk köprüsü olan ve Bulgaristan'daki demokratik siyasetin oluşumunda önemli rol oynayan Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları, ilişkilerimizin en kıymetli boyutunu oluşturuyor. Bunun dostluğa, karşılıklı anlayışa ve birlikte yaşama kültürüne yaptığı katkılar çok değerli." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın ticaret açısından da önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Uyanık, "2024 yılında yaklaşık 8 milyar dolara yükselen ikili ticaretimizi, 10 milyar dolara yükseltme yönündeki hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa'ya kara yoluyla giden ihracatımızın yüzde 70'i Bulgaristan üzerinden gerçekleşiyor." diye konuştu.

Uyanık, turizmin, iki halkı daha da yakınlaştırdığına işaret ederek, "Geçen yıl yaklaşık 3 milyon Bulgar, Türkiye'yi ziyaret ederken, 2 milyon Türk ise Bulgaristan'a geldi." dedi.

Resepsiyona, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Atanas Zafirov, Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de sahne aldı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel



title
