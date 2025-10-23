Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov: Doğal Gaz Tedarikimiz Güvende

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesi üzerine, Bulgaristan'ın doğal gaz tedarikinin güvence altında olduğunu söyledi.

Jelyazkov, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde basına yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya ile ilgili yaptırımlarının Bulgaristan'a olası etkisini değerlendirdi.

Bulgaristan'da yakıt krizi tehlikesinin bulunmadığını ve doğal gaz tedarikinin güvence altında olduğunu belirten Jelyazkov, "Burgaz'daki rafineri çalışmaya devam etmeli." dedi.

Bulgaristan'ın Burgaz şehrindeki Lukoil rafinerisinin uzun süredir Rus petrolüyle çalışmadığını, bu nedenle yakıt üretimi ve tedarikinde bir aksama beklenmediğini dile getiren Jelyazkov, "Rafinerinin karşı karşıya olduğu temel sorun mülkiyet yapısından kaynaklanıyor. Lukoil-Burgaz, Rus Lukoil sisteminin bir parçası. Şirket hisselerinin yüzde 50'den fazlası dolaylı olarak Rusya'ya ait olduğu için yaptırım kapsamına giriyor." ifadelerini kullandı.

Jelyazkov, Bulgaristan'ın konuyla ilgili bir ay içinde karar alması gerektiğini vurgulayarak, "En uygun çözümü bulacağız. Devletin yaptırım rejimine girmemesini ve aynı zamanda rafinerinin üretimi sürdürmesini sağlayacağız." diye konuştu.