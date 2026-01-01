Bulgaristan Gerekli Nitelikleri Sağlayarak Euro Bölgesinin 21. Üyesi Oldu

SOFYA, 1 Ocak (Xinhua) -- Bulgaristan, 2026 itibarıyla euroyu resmi para birimi olarak kabul ederek euro bölgesinin 21. üyesi oldu.

Bulgar levası, ocak ayı boyunca euroyla birlikte dolaşımda kalacak, ancak 1 Şubat'tan itibaren euro, ülkedeki tek resmi para birimi olacak.

1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında halk, bankalar ve postanelerde sahip oldukları levaları ücretsiz olarak euroya çevirebilecek. Bu sürenin ardından dönüşüm işlemlerinden ücret alınacak.

Avrupa Birliği Komisyonu, 4 Haziran 2025 tarihinde Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'dan itibaren euroyu kabul etmek için gerekli kriterleri karşıladığını açıkladı. Söz konusu sonuca komisyonun Bulgaristan'ın talebi üzerine hazırladığı 2025 Yakınsama Raporu'nda yer verildi. Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan paralel bir rapor da bu bulguları destekledi.