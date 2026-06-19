Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Giresun'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde yükseköğrenim hizmeti verecek yeni binanın inşaatı tamamlandı. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, binanın anahtarını Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'a teslim etti. Eylülde öğrencilerin yeni binada öğrenime başlaması planlanırken, yanındaki kültür merkezi de üniversiteye tahsis edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yükseköğrenim hizmeti verilecek binanın inşaatında sona gelindi.

Bulancak Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Necmi Sıbıç, binanın temsili anahtarını Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'a rektörlük binasında düzenlenen törenle teslim etti.

Rektör Can, Başkan Sıbıç ve ilçe halkına destekleri için teşekkürlerini iletti.

İlçede yeni bir üniversite binası talepleri üzerine hızla harekete geçildiğini ve bugün anahtar teslim aşamasına gelindiğini belirten Can, eylülde öğrencilerin yeni binada öğrenime başlayacağını kaydetti.

Can, binanın yanındaki kültür merkezinin de belediye tarafından üniversiteye tahsis edildiğini vurgulayarak, burada en kısa zamanda Bulancak Sahne Sanatları Fakültesi'ni hayata geçireceklerini aktardı.

Sıbıç ise yaklaşık 100 milyon lira maliyetli binanın zemin artı 4 kat olarak 6 bin metrekare kullanım alanına sahip olduğunu belirtti.

Yükseköğretimin ilçeye kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlayacağını ifade eden Sıbıç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yağlıdere'de çiftçi eğitim toplantısı yapıldı

Yağlıdere'de tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ile ata tohumlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla toplantı düzenlendi.

Yağlıdere Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği, Yağlıdere Belediyesi ile Yağlıdere Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen eğitimde, ata tohumlarının korunması, çoğaltılması ve üreticilere dağıtımıyla ilgili bilgi verildi.

Toplantı sonunda çiftçilere ata tohumu dağıtıldı.

Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan köy ve yaylalara ziyaret

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Gülburnu, Değirmenağzı, Avluca, Ericek ve Seydiköy köyleri ile Karaovacık, Düdül, Tepe ile Çayırboğazı yaylalarında incelemelerde bulundu.

Köy ve yaylalara ulaşımı sağlayan güzergahlarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kavanoz, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kavanoz, kamu yatırımlarının etkin şekilde sürdürülmesi ve vatandaşın yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakamlık ve Müftülük işbirliğinde Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
3 yıldır böylesi görülmedi! Konut satışlarında sert düşüş

3 yıldır böylesi görülmedi! Satışlarda sert düşüş
'Eski eşimle ilişki yaşıyor' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı

"Eski eşimle ilişki yaşıyor" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin

Milli maça saatler kala açık açık uyardı: Sakın

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha