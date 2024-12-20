Bulancak'ın İlçe Oluluşunun 90. Yılı Kutlandı

Bulancak'ın ilçe oluşunun 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakam Ünal Koç, törende, Bulancak'ın ilçe oluşunun yıl dönümünü tebrik ederek, "Bulancak sanayisi ile güçlü bir konumda ve hızla büyüyor. Bulancak'ı hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağız." dedi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ise "Bulancak'ın 90 yıllık tarihinde, siyasetinde, ekonomisinde, sivil toplum örgütlerinde emek veren, iz bırakan aileleri andık. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Program kapsamında, ilçenin fotoğraflarının yer aldığı sergi de düzenlendi.