Bulancak'a Yeni Spor Kompleksi Müjdesi
Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçeye yeni bir spor kompleksi yapılacağını ve projenin 8 Aralık'ta ihaleye çıkarılacağını duyurdu. Kompleks, futbol, basketbol sahaları, tenis kortu, kaykay pisti, restoran ve sosyal donatı alanları içerecek.
Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçeye yeni spor kompleksi yapılacağını belirtti.
Sıbıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kompleksin Prof. Dr. Musa Akoğlu Parkı'nın devamındaki alanda yapılacağı bilgisini paylaştı.
Projenin 8 Aralık'ta ihaleye çıkarılacağını aktaran Sıbıç, proje içerisinde futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, kaykay pisti, restoran ve sosyal donatı alanlarının yer alacağını vurguladı.
Sıbıç, spor kompleksinin ilçenin spor ve sosyal yaşamına katkı sağlayacağını kaydetti.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel