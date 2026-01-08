Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Bükreş-Ankara uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Bükreş'ten Ankara'ya doğrudan uçuşların başlatılacağını duyurdu. Ekim ayında yaptığı çağrı sonuç verdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, ekim ayında Bükreş'te Ankara'ya doğrudan uçuş çağrısında bulunduğunu anımsatarak, ilgili kurumların çalışmalarıyla Bükreş-Ankara seferlerinin başlatılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te ekim ayında gerçekleşen Türk Dünyası programında Ankara'ya doğrudan uçuşların başlatılması konusunda Romanya Ulaştırma Bakanlığına bir çağrıda bulunduğunu belirtti.

"Bu çağrımız ilgili kurumlarımızın da çalışmaları ile sonuç vermiş ve Bükreş-Ankara uçuşlarının başlaması kararlaştırılmıştır" ifadesini kullanan Zorlu, kararın başkentlilere hayırlı olmasını diledi.

Ak Parti'li Zorlu, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yönetimine de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor