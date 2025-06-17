Budapeşte'den Alanya'ya İlk Charter Uçuş Gerçekleşti

Budapeşte'den Alanya'ya İlk Charter Uçuş Gerçekleşti
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Macaristan'ın Budapeşte kentinden Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na düzenlenen ilk charter uçuş ile 180 yolcu geldi. Uçuş, su takı gösterisi ile karşılandı ve çeşitli ikramlar ile karşılanan yolcular, konaklayacakları otellere hareket etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Antalya'nın Alanya- Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 180 yolcu geldi.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Corendon Havayolları tarafından Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'ndan kalkan Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Macaristan'dan gelen uçak, pistte "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Uçağın kabin ekibi ile 180 yolcuya protokol üyeleri çiçek verdi, uçağın mürettebatı için üzerinde uçuş rotasının olduğu pasta kesildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Uçaktan iniş yapan turistler, karşılama töreni ve işlemlerin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

Eylül ayının sonuna kadar sürecek uçuşlar, her salı gerçekleştirilecek.

Törene, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Aydoğan Ergün ve Derturistik Alanya Bölge Müdürü Levent Danışman ile havalimanı yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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