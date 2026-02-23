Haberler

Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı

Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı
Burdur'un Bucak ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı. Ziyaretçiler, çiçek açan ağaçların görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, ilçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçlarının çiçek açması güzel görüntü oluşturdu.

İlçeye bağlı Kocaaliler Beldesi, Demirli, Kargı ve Çobanpınar köylerinde çiçek açan badem ağaçlarını cep telefonlarıyla görüntüleyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Seher Özer
