Burdur'da işletmede çıkan yangın söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesindeki ağır vasıta servisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ofis ve yedek parça deposu zarar gördü, iki çekici ve bir kamyon hasar aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde ağır vasıta servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur-Antalya kara yolundaki Uğurlu köyünde faaliyet gösteren ağır vasıta servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında servis binasındaki ofis ve yedek parça deposu kullanılamaz hale geldi. Servis içerisinde ve bitişiğinde bulunan 2 çekici, bir kamyon ve dorse hasar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak
İki belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Tartışma yaratan görüntü
Finaldeki rakibimiz belli oldu
Hamaney'in ölmeden önceki son görüntüsü yayınlandı
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

Milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler