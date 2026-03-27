Burdur'da işletmede çıkan yangın söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde ağır vasıta servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur-Antalya kara yolundaki Uğurlu köyünde faaliyet gösteren ağır vasıta servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında servis binasındaki ofis ve yedek parça deposu kullanılamaz hale geldi. Servis içerisinde ve bitişiğinde bulunan 2 çekici, bir kamyon ve dorse hasar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.