Buca BSM'den başarı yağmuru

Dünyanın en büyük yarışması ROBOTEX 2022'de 4 takım ile Buca belediyesini temsil eden ekip 4 farklı kategoride ödülleri toplarken; iki öğrenci de MEF Okulları Ortaokullar Arası Proje Yarışması'nda, Fen Bilimleri kategorisinde ön değerlendirmeyi geçerek finale kalan 21 proje arasına girmeyi başardı.

Bilim ve sanat alanında gençleri teşvik etmek, uluslararası olanaklardan yararlanmalarını sağlamak ve özgüvenlerini geliştirmek için Kızılçullu Enstitüsü ruhundan esinlenerek Buca BSM'yi kuran Buca Belediyesi, öğrencileri ile yeni gururlar yaşamaya devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın özel önem verdiği ve başarılarını yakından izlediği Buca BSM, 7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya'da 187 takım ve 800 katılımcı ile gerçekleştirilen ROBOTEX yarışmasında Buca Bilim ve Sanat Merkezi Robotik-Kodlama ekibimiz hazırladıkları robotları ile 4 farklı kategoride ödülleri topladı. Öğrencileri ve Buca BSM eğitmenlerini tebrik eden Başkan Erhan Kılıç, "Gençler geleceğimiz, onların kazandığı her başarı geleceğimizin de teminatı" diye konuştu.

ESTONYA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEDECEKLER

Alanında dünyanın en büyük yarışması olan ROBOTEX'te İleri seviye Labirent Çözme Kategorisinde yarışan Tuna Demir Türkiye birinciliği, temel seviye Mini Sumo Kategorisinde yarışanEren Aker Balkır, Zeynep Rüzgar veEmre Kaya Türkiye ikinciliği ve "Temel Seviye Folk Race Kategorisinde" yarışan Asya Eroğlu ve Poyraz Eroğlu Türkiye üçüncülüğü ile geri döndü. İleri Seviye Çizgi İzleyen Kategorisinde yarışan Deniz Ceviz ve Ege Ercan Lokman Jüri Özel Ödülü kazandılar.

Ayrıca öğrenciler kasım ayında Estonya'da gerçekleştirilecek ROBOTEX Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

"KİŞİSAYAR SİSTEMİ" İLE GELEN BAŞARI

Öte yandan Buca BSM'nin ortaokul alanında ki bilimsel projesi, MEF Okulları Ortaokullar Arası Proje Yarışması'nda, Fen Bilimleri kategorisinde ön değerlendirmeyigeçerek finale kalan 21 proje arasına girmeyi başardı.20 Nisan 2022 tarihinde projelerini online olarak jüriye sunanPoyraz Ata Tanyerli ve Zehra Atik, 'Pandemide Kalabalık Kontrolü Sağlayan Kişisayar Sistemi' adlı Teknolojik Tasarım projeleri ile jüri değerlendirmesi sonucunda '50. Yıl Özel Ödülü' nü kazandılar.

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