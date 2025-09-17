Buca Belediyesi'nde İşçilerin Eylemi Sonlandı

İzmir'in Buca Belediyesinde, maaş alamayan işçilerin iş bırakma eylemi, belediye ve sendika arasındaki anlaşma üzerine sona erdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube ile yaptıkları görüşmeler sonucunda maaş ödeme sorununa dair önemli bir adım attıklarını belirtti.

Belediye gelirlerindeki azalma ve geçmişten gelen borçların etkilerinin sonucu olarak çalışanların karşılaştığı sıkıntılardan dolayı hizmetlerde aksamalar yaşandığını ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube ile yaptığımız anlaşma sonucunda belediyemizdeki iş bırakma eylemi bugün sona ermiştir. Belediye yönetimi olarak bundan sonraki süreçte benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ'de (BUCAMAR) çalışan 1885 işçi, 9 Eylül'de iş bırakma eylemi başlatmıştı.