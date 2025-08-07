BTC Boru Hattı'ndan 605 Milyon Ton Petrol Taşındı

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'nın 2006'dan bugüne kadar Ceyhan Limanı'na 605 milyon ton petrol taşıdığı bildirildi. 2025'in ilk yarısında 13 milyon ton petrolin nakledilmesi bekleniyor.

Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'ndan Ceyhan Limanı'na 2006'dan bugüne kadar 605 milyon ton petrol taşındığı bildirildi.

British Petroleum (BP) Azerbaycan Ofisinden yapılan açıklamaya göre, BTC Petrol Boru Hattı'ndan, 2025'in ilk yarısında 13 milyon ton (106 milyon varil) petrol taşındı.

BTC'den, faaliyete geçirildiği 2006'dan bugüne kadar Ceyhan Limanı'na nakledilen ham petrol miktarı ise 605 milyon ton (4,6 milyar varil) oldu.

BTC Petrol Boru Hattı ile daha çok Azeri-Çırak-Güneşli yatağından çıkarılan petrol ve Şahdeniz yatağından çıkarılan kondensat taşınıyor. 1768 kilometrelik bu hatla Azerbaycan'ın yanı sıra zaman zaman Rusya, Türkmenistan ve Kazakistan petrolü de naklediliyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
