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Brüksel Otomobil Fuarı'nda Sürdürülebilir Mobilite Öne Çıkıyor

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen otomobil fuarında, 150'den fazla şirketin ürettiği 400'ü aşkın otomobil, motosiklet ve kamyon sergileniyor. Fuar, bu yıl sürdürülebilir mobilite konusuna odaklanıyor.

BRÜKSEL, 18 Ocak (Xinhua) -- Belçika'nın başkentinde Çarşamba günü başlayan Brüksel Otomobil Fuarı'nda, 150'den fazla şirketin ürettiği 400'ü aşkın otomobil, motosiklet ve kamyon sergileniyor. Fuarda bu yıl sürdürülebilir mobilite vurgusu yapılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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