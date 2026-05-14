Brezilya Adalet Bakanı: Organize Suç Örgütlerinin Finansmanını Önleyeceğiz

Brezilya Adalet Bakanı Wellington Lima, organize suç örgütlerinin finansmanını kesmeyi hedefleyen yeni bir suçla mücadele stratejisini duyurdu. Strateji, suç yapılarını finansal olarak boğmayı ve gerekli acil önlemleri almayı amaçlıyor.

BRASİLİA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Wellington Lima, organize suç örgütlerinin finansmanını kesmeyi amaçlayan yeni suçla mücadele stratejisini uygulamaya başladıklarını açıkladı.

Lima çarşamba günü devlete ait Brezilya İletişim Kurumu'nda yayımlanan "Günaydın Bakanım" programında yaptığı açıklamada, "Organize suça giden oksijenin kaynağını keserek, organize suç yapılarını finansal açıdan boğacağız" dedi.

Lima, "Hedefleri belirlemek, bir durum tespiti yapmak ve bu yapılarla mücadele için gerekli acil önlemleri hayata geçirmek üzere tüm finansal istihbarat kurumlarını kapsayan ortak bir çalışma yürüteceğiz" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva salı günü, organize suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulması, cezaevi sisteminin güçlendirilmesi, soruşturmaların iyileştirilmesi ve yasadışı silah kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere dört temel ayağı olan "Brezilya Organize Suçla Mücadele" stratejisini duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
