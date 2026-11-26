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RİO DE JANEİRO, 26 Kasım (Xinhua) -- Brezilya hükümeti, ABD'nin Brezilya'dan yapılan uçak ve şeker ithalatına yeni gümrük vergileri getirme planına tepki gösterdi.

Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi'nin çarşamba günü yayımladığı açıklamada hükümetin, ABD ile 301. Madde ile ilgili olarak bir yıldan uzun bir süredir iyi niyetli müzakereler yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, ağustos ayında ikili ekonomi ve ticaret anlaşmasına yönelik bir görev tanımı gönderme taahhüdünde bulunan ABD'nin, Brezilya'nın sık sık talepte bulunmasına karşın bunu henüz yapmadığına dikkat çekildi.

Brezilya hükümeti, ABD'nin yeni gümrük vergisi planıyla PIX ödeme sistemi, dijital ticaret ve tercihli anlaşmalar gibi alanlardaki iç düzenlemelerini değiştirmesi için Brezilya'ya baskı yapmayı amaçladığını ifade etti.

ABD Ticaret Temsilciliği'nin tek taraflı kararının devam eden ikili müzakereler bağlamında kabul edilemez olduğunu vurgulayan Brezilya hükümeti, ülkenin bu tür tehditlere boyun eğmeyeceğini belirtti.

Müzakere yoluyla çözüm aramayı sürdüreceklerini kaydeden Brezilya, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde harekete geçme seçeneğini saklı tuttuklarını ve karşı önlemlere de başvurabileceklerini dile getirdi.

ABD Ticaret Temsilciliği çarşamba günü Brezilya'dan ithal edilen hazır uçaklara yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesini ve kota dışında kalan şeker ithalatının bir bölümüne uygulanan vergilerin artırılmasını önermişti.

Önerilen önlemlere ilişkin halka açık oturumun 14 Ocak 2027'de düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua