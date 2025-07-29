Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Çağrısı

RİO DE JANEİRO, 29 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'ye 1 Ağustos itibarıyla Brezilya mallarına uygulanması öngörülen yüzde 50'lik gümrük vergilerini gözden geçirme çağrısı yaptı. Lula, Brezilya'nın kritik madenlerinin ABD'yle yürütülecek ticaret müzakerelerinde pazarlık unsuru olarak kullanılmasına da karşı çıktı.

Lula, pazartesi günü Rio de Janeiro eyaletinin güneydoğusunda bir termoelektrik santralinin açılışında yaptığı konuşmada gümrük vergilerini "beklenmedik ve tek taraflı" diye nitelendirerek, Washington'ın, Brezilya'nın nadir toprak madenlerinin söz konusu ticaret müzakerelerine dahil edilmesi önerisini reddetti.

ABD'yi "diyalog yolunu" benimsemeye davet eden Lula, "Medeni uluslar böyle davranır" dedi. Lula, maden kaynaklarının Brezilya halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Bu kaynaklardan elde edilecek zenginlikten halkımız faydalanmalıdır. İşte bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın maden potansiyelinin şu ana kadar yalnızca yüzde 30'unun keşfedildiğini kaydeden Lula, henüz keşfedilmemiş maden kaynaklarının kapsamlı şekilde araştırılması için komisyon kurulduğunu duyurdu.

"Şirketlerin araştırma yapmasına izin vereceğiz, ancak kontrol bizde olacak" diyen Lula, maden kaynaklarını keşfetme yetkisi verilen şirketlerin, bu kaynakları satmak ve ilgili haklarını devretmek için hükümetin onayını alması gerekeceğini vurguladı.