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Brezilya, ABD'nin Brezilya uçakları ve şekerine gümrük vergisi uygulama önerisine tepki gösterdi.

Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreterliği, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisinin (USTR) Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergileri getirilmesini önermesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, iki ülke arasında görüşmelerin devam ettiği bir süreçte, ABD'nin Brezilya'dan şeker ithalatına uygulanan gümrük vergisini artırma ve bu ülkeden ithal edilen tamamlanmış uçaklara yüzde 10 ek vergi getirme önerisinin "kabul edilemez bir tehdit" olduğu belirtildi.

Brezilya'nın bir yıldan bu yana "iyi niyetle" müzakereler yürüttüğü vurgulanan açıklamada, Washington ile müzakere yoluyla çözüm arayışının sürdürüleceği ancak söz konusu ek vergilere kayıtsız kalınmayacağı ve mütekabiliyet esasına dayalı tedbirlerin de gündemde olduğu dile getirildi.

ABD yönetiminin asıl amacının Brezilya'ya baskı yapmak olduğunun açıkça görüldüğü ileri sürülen açıklamada, ABD'nin bu yolla Brezilya'nın elektronik ödeme sistemi PIX'in dijital ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarına ilişkin ulusal kurallarında değişiklik yapmasını sağlamaya çalıştığı iddia edildi.

Brezilya'ya yönelik tarife önlemlerinde değişiklik önerisi

Bu arada Washington yönetimi, Brezilya'nın ABD'ye zarar veren ticari uygulamalarda bulunduğu suçlamasıyla temmuz ayından bu yana Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında bazı Brezilya mallarına yüzde 25 ek gümrük vergisi uyguluyor.

USTR'den dün yapılan açıklamada ise Brezilya'nın "makul olmayan eylem, politika ve uygulamalarına" ilişkin 301. Bölüm kapsamında alınan önlemde değişiklik önerildiği ve kamuoyundan görüş talep edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, bu ülkeden ithal edilen şeker ürünlerinde verginin artırılmasının, tamamlanmış uçaklara ise yüzde 10 ek vergi uygulanmasının değerlendirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA