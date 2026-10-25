Brega'nın güneyindeki Reşad Gaz Sahası günlük 50 milyon metreküp kapasiteyle açıldı

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Libya'nın doğusunda günlük 50 milyon metreküp üretim kapasiteli Reşad Gaz Sahası hizmete açıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kurum Başkanı Mesud Süleyman, Libya'nın ilk ham petrol ihracatının 65. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuşma yaptı.

Süleyman, ülkenin doğusundaki Brega kentinin güneyinde yer alan Reşad Gaz Sahası'nın hizmete açıldığını duyurdu.

Sahanın üretim kapasitesinin günlük 50 milyon metreküp doğal gaz olduğunu aktaran Süleyman, "Bu sahanın üretim sistemine girişi, petrol ve doğal gaz sektörüne önemli bir katkı sağlıyor, doğal gaz arzını artırıyor ve enerji santrallerinin ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor." diye konuştu.

Libya, Ekim 1961'de Brega Petrol Limanı'ndan ilk ham petrol sevkiyatını gerçekleştirerek, küresel pazarlara petrol ihracatına başlamıştı.

Kaynak: AA