Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 2024 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Topsakaloğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" fotoğrafını oylayan Topsakaloğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını seçti.

Topsakaloğlu, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde de Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" karesini oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirten Kaymakam Topsakaloğlu, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.