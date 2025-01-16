Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkes'te geri adım! İsrail'in açıklamalarına Hamas'tan ilk yanıt
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 2024 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 2024 Yılı Kareleri oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Kaymakam, 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor', 'Günlük Hayat' ve 'Özgür Suriye' kategorilerindeki dikkat çekici fotoğrafları inceledi ve AA çalışanlarını tebrik etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Topsakaloğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" fotoğrafını oylayan Topsakaloğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını seçti.

Topsakaloğlu, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde de Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" karesini oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirten Kaymakam Topsakaloğlu, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
img

Bülent Ersoy, makyajıyla sosyal medyanın gündeminde
img

"Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm"
img

Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi küle çeviren yangında insan kalıntıları aranıyor

Felaketin fotoğrafı! Özel kıyafetlerle insan kalıntısı aranıyor
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı

Otobüs firmasından yolcuları şaşkına çeviren servis
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.