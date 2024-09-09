Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, esnafla buluştu
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ilçe merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. İşletme sahipleri, çalışanlar ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüşen Topsakaloğlu, talepleri dinledi. Ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu da hazır bulundu.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, esnafla bir araya geldi.
Kaymakam Topsakaloğlu, ilçe merkezindeki iş yerlerini gezdi.
İşletme sahipleri, çalışanlar ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüşen Topsakaloğlu, talepleri dinledi.
Topsakaloğlu'na ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu da eşlik etti.