Bozyazı Kaymakamı, 15 Temmuz Gazisi Ergün Bal'ı Ziyaret Etti

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Ergün Bal'ı evinde ziyaret etti. Topsakaloğlu, beraberindeki bazı ilçe protokolü üyeleriyle gazi Bal'ın Merkez Mahallesi'ndeki evine ziyarette bulundu. Burada gazi Bal ile Kaymakam Topsakaloğlu sohbet etti. Topsakaloğlu, FETÖ'nün hain girişiminin millet iradesi ve devlet kararlılığıyla başarısız olduğunu söyledi.