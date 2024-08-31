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Bozyazı'da Zafer Bayramı kutlamaları bisiklet turu ve otomobil konvoyuyla yapıldı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu ve klasik otomobil konvoyu düzenlendi. Bozyazı Belediyesince Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen bisiklet turuna 100 kişi katıldı. İlçeyi gezen bisikletliler, vatandaşları selamladı. Konvoyda da Türk bayraklarıyla süslenen 20 klasik araç, çalınan marşlar eşliğinde yollarda tur attı. Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu ve klasik otomobil konvoyu düzenlendi.

Bozyazı Belediyesince Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen bisiklet turuna 100 kişi katıldı.

İlçeyi gezen bisikletliler, vatandaşları selamladı.

Konvoyda da Türk bayraklarıyla süslenen 20 klasik araç, çalınan marşlar eşliğinde yollarda tur attı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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