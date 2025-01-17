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Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Öztaş, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını da tebrik etti.

Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztaş, AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Öztaş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt", "Haber" kategorisinde Katie McTiernan'ın "Azap yolu", "Günlük hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" ve "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı karelerine oy verdi.

Öztaş, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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