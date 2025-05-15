Boyabat'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Boyabat'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası dolasıyla yürüyüş düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası dolasıyla yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünden başlayan ve Hükümet Konağı önünde sona eren yürüyüşe, Kaymakamı Enver Yılmaz, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş sonunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak, saygı duruşunda bulunuldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, burada yaptığı konuşmada, hafta nedeniyle kutlamaların devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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