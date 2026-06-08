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Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan AB üyeliği konusunda ortak hareket etme mesajı

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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Mucunski, AB üyelik sürecinin hızlandırılması ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda işbirliğini artırma kararı aldı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin hızlandırılması, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi konularında işbirliğini artırma yönünde ortak mesaj verdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret eden Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski, mevkidaşı Konakovic ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik işbirliğinin artırılması, ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi, AB üyeliği konusunda ortak hareket edilmesi konularının ele alındığı aktarıldı.

Ortak basın toplantısında konuşan Konakovic, Bosna Hersek ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu ancak ticaret, yatırım ve altyapı alanlarında daha fazla ilerleme için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Konakovic, "Avrupa Birliği'nin genişleme süreci hala canlı, güncel ve erişilebilir durumdadır. Bunu ülkelerimizin vatandaşlarının yararına değerlendirmeliyiz. Avrupa entegrasyonu ve ekonomik kalkınma konusunda da ortak yaklaşımlara sahibiz." diye konuştu.

AB üyelik sürecinin hızlandırılmasının Balkanlar'ın batısının tamamı için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Konakovic, ekonomik koşulların iyileştirilmesinin bölgeden göçü azaltabileceğini ve yurt dışında yaşayanların geri dönüşünü teşvik edebileceğini dile getirdi.

Mucunski ise ülkesinin Bosna Hersek'in AB üyelik hedefini güçlü şekilde desteklediğini aktardı.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerine vurgu yapan Mucunski, "Bölge ülkeleri, Avrupa Birliği'nin bir parçası olma yönünde ortak çıkarlara sahip. Bölge ülkeleri, birbirlerine yönelik karşılıklı desteği sürdürmeli, deneyim paylaşımını artırmalı." ifadesini kullandı.

Mucunski, Bosna Hersek ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki bağlantıların artırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
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