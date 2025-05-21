Borsada Manipülasyon Yapan 7 Şüpheli Yakalandı

Borsada Manipülasyon Yapan 7 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Emniyeti tarafından başlatılan borsa manipülasyonu soruşturmasında, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 7 şüpheli Fethiye'de yakalandı. Operasyon, haksız kazanç elde eden kişilere karşı yürütülen Mali Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

İSTANBUL Emniyeti tarafından borsada manipülasyon yaptığı tespit edilen kişilere yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ele başı olduğu iddia edilen kişi ile birlikte 6 şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde eden kişilere karşı 'Örgütlü piyasa dolandırıcılığı' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda Halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı Mart-Eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı belirlendi. Yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığını belirleyen ekipler, suça konu faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüphelilerin 'Piyasa dolandırıcılığı' suçunu işlediğini tespit etti.

Ekiplerin çalışmalarında kimlikleri belirlenen 6 kişi, İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyon ile Muğla'nın Fethiye ilçesinden yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında örgütün lideri olduğu iddia edilen Ü.B. isimli şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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