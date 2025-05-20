Borsa İstanbul'da piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 7 kişiye gözaltı

Borsa İstanbul'da piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 7 kişiye gözaltı
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda piyasa dolandırıcılığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin piyasa manipülasyonları yaptıkları iddia ediliyor.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK"

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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