Borcunu ödeyemeyen şahıs, hırsızlık yaptırıldığını itiraf etti

Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan bir şahıs, borcunu ödeyemeyince kendisine hırsızlık yaptırıldığını itiraf etti. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan şahıs, borcunu ödeyemeyince kendisine hırsızlık yaptırıldığını itiraf etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binadan 28 bin lira değerindeki beton delici çalındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ö. bir yerden 5 bin lira borç para aldığını, borcunu ödeyemeyince alacaklı olanların kendisini hırsızlık yapmaya yönlendirdiği söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN