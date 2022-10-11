Bolu gündem haberleri | Müzeyyen Şevkin, Bolu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'nün Eşinin Şube Müdürü Olarak Atanmasını TBMM Gündemine Taşıdı

Bolu haberleri: CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt’un eşi Ferda Kurt’un şube müdürü olarak atanmasının ardından aynı kadro için sınava giren Cemile Abdulganioğlu’nun başka bir şubeye atandığını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Bu değişikliğin Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt’un eşi Ferda Kurt’un ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü¨ olarak atanması ile bir ilgisi var mıdır?” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt'un eşi Ferda Kurt'un şube müdürü olarak atanmasının ardından aynı kadro için sınava giren Cemile Abdulganioğlu'nun başka bir şubeye atandığını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Bu değişikliğin Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt'un eşi Ferda Kurt'un ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü¨ olarak atanması ile bir ilgisi var mıdır?" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ndeki şube müdürü atamasını TBMM gündemine taşıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Şevkin, şunları kaydetti:

"LİYAKATLİ İNSANLARIN İSE ÖTEKİLEŞTİRİLDİĞİ VE MOBBİNGE UĞRADIĞI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"

"Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı Cemile Abdulganioğlu şube müdürü olmak üzere sınava girmiş, 100 üzerinden 85 puan almıştır. Ancak şube müdürü olarak atanmaması için mülakatta düşük puan verilmiş ve mahkeme sonucunda da yeniden mülakat yapılmış yeniden düşük puan verilmiştir. Uluslararası ve ulusal başarısı olan Cemile Hanım, buraya atanmayıp üstelik de mobbinge uğratılmıştır. Olayın arka perdesine baktığımız da ise Çevre ve Şehircilik İl müdürünün kendi eşini buraya şube müdürü olarak atadığını görmekteyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında zaten liyakatsiz atamalar bir gelenek haline gelmiş. 4-5 katı maaşlar, ballı maaşlar olduğu gibi şimdi artık karısını kızını da şube müdürü olarak atayan, kamuda ne yazık ki liyakatsiz atamaların ön plana çıktığı, liyakatli insanların ise ötekileştirildiği ve mobbinge uğradığı bir süreci yaşıyoruz.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA MÜLAKAT ORTADAN KALKACAK"

Bizim iktidarımızda mülakat ortadan kalkacak, insanlar yeteneklerine, becerilerine kamuda yer bulabilecekler. Elbette bu yolun sonu görünüyor. Geliyor gelmekte olan diyorum. Bu kamudaki atamalarında önüne geçmek için bir soru önergesi verdik. Umarım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili bizi yanıtlar ve kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama gelir diye bekliyoruz."

"FERDA KURT'UN YAZILI VE SÖZLÜ NOTU AYRI AYRI KAÇTIR"

Şevkin, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Ferda Kurt'un yazılı ve sözlü notu ayrı ayrı kaçtır? Yazılıdan 85 puan alan Biyolog Cemile Abdulganioğlu'na sözlüden düşük verilmesinin sebebi Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt'un eşi Ferda Kurt'un şube müdürü olarak atanmasını sağlamak mıdır? Yazılıdan 85 puan alan Biyolog Cemile Abdulganioğlu KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen üyesi olduğu için mi düşük sözlü notu verilmiştir? 16 yıllık kamu meslek hayatı boyunca hiçbir disiplin cezası olmayan, uluslararası çalışmaları olup, AB projelerinde başarılar elde etmiş, sicilinde teşekkür belgeleri olan Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde biyolog kadrosuna sahip tek çalışan olmasına rağmen Abdulganioğlu hangi kamu yararı gözetilerek İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne resen tayin edilmiştir?

"BOLU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ OĞUZHAN KURT'UN EŞİ FERDA KURT'UN ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ¨ OLARAK ATANMASI İLE BİR İLGİSİ VAR MIDIR"

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt'un eşi Ferda Kurt'un ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü olarak atanmasının ardından, Cemile Abdulganioğlu, çalıştığı şube olan ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü'nden başka bir şubeye neden gönderilmiştir? Bu değişikliğin Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt'un eşi Ferda Kurt'un ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü¨ olarak atanması ile bir ilgisi var mıdır? Tesadüf müdür? Cemile Abdulganioğlu'nun çalıştığı şubenin değiştirilmesi açıkça bir mobbing değil midir?

"BOLU'NUN TEK BİYOLOĞU İSTANBUL'A SÜRGÜN EDİLDİĞİ İÇİN İDARE NE YAPACAKTIR"

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde biyolog kadrosuna sahip ve hali hazırda çalışmakta olan kamu emekçisi var mıdır? Temmuz ayında Bolu'da ölümle sonuçlanan zehirlenme vakası olmasına rağmen, ileride bu ve benzeri bir olayla karşılaşılması durumunda Bolu'nun tek biyoloğu İstanbul'a sürgün edildiği için idare ne yapacaktır?"