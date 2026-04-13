AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten Salıbeyler TOKİ konutlarıyla ilgili açıklama

Ak Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Salıbeyler TOKİ konutlarının haziran ayında hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Coşkunyürek beraberindeki AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve partililerle Salıbeyler Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ konut alanında incelemelerde bulundu.

Coşkunyürek, burada, 365 konut ve 1 camiden oluşan projedeki fiziki gerçekleşme oranının yüzde 87,90'a ulaştığını belirterek, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

TOKİ konutlarının 2 Aralık 2022'de ihalesinin yapıldığını ifade eden Coşkunyürek, 8 Mart 2023'te yer teslimi gerçekleştirilen projede önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Coşkunyürek, projede yatırım bedelinin yaklaşık 3 milyar liraya ulaştığını dile getirerek, 100 bin konut projesi çerçevesinde 281 konutun kurasının 2 Ekim 2024'te, 250 bin konut projesi kapsamında 71 konutun kurasının da 31 Temmuz 2025'te çekildiğini kaydetti.

Coşkunyürek, 281 konutluk bölümde vatandaşların henüz taksit ödemesine başlamadığını aktararak, ödemelerin teslim sonrası başlayacağını bildirdi.

Projedeki 71 konutluk kısımda ise sözleşmelerin ardından 4 Ağustos–9 Eylül 2025 tarihlerinde taksitlerin başladığını belirterek, 2+1 dairelerde aylık ortalama 9 bin 777 lira, 3+1 dairelerde ise 11 bin 632 lira ödeme yapıldığını söyledi.

Coşkunyürek, süreçte bazı gecikmeler yaşandığını dile getirerek, alanın bir süre imarsız olması nedeniyle ruhsat ve altyapı çalışmalarında aksama olduğunu kaydetti.

İmar planının 12 Haziran 2025'te onaylandığını, altyapı projelerinin ise 10 Ekim 2025'te belediye tarafından kabul edildiğini aktaran Coşkunyürek, kış şartlarının da çalışmaları etkilediğini bildirdi.

Coşkunyürek, hava koşullarının düzelmesiyle işlerin hız kazandığını vurgulayarak, projenin resmi bitiş tarihinin 1 Haziran 2026 olduğunu aktardı.

Coşkunyürek, konutların tamamlanarak bu yılın haziran ayında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.