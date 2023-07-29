Bolu'nun Göynük ilçesinde 2 gün önce yıldırım düşmesi neticesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Ekipler, helikopterler ve arazözlerle zorlu arazide yangına müdahale ediyor. Yangın, 20 hektarlık bir alanda etkili oldu.

Bolu'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde 2 gün önce yıldırım düşmesi neticesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

27 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının söndürülmesi için ekipler mücadele ediyor. Gün boyu helikopterlerle ve arzözlerle müdahale edilen yangına zorlu arazide müdahale ediliyor. Dün akşam havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Sabahın erken saatlerinde havadan helikopterlerle ve karadan arazözlerle ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdü.

Söndürme çalışmalarına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Karabük ve civar illerden gönderilen çok sayıda arazöz ve orman işçileri tarafından iş makineleriyle destek veriliyor.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının 20 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi.