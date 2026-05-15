Haberler

Bolu'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Bolu'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Bolu'daki kurban pazarlarında ve çiftliklerde hareketlilik başladı.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Bolu'daki kurban pazarlarında ve çiftliklerde hareketlilik başladı. Kentte hayvan yetiştiriciliği ve satışı yapan Erkan Ercan, bu yıl küçükbaşa ilginin daha fazla olduğunu belirterek, "Küçükbaşlarımız 12 bin liradan başlıyor. Kademe kademe hayvanına göre 40 bin liraya kadar seçeneğimiz var" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bolu'da kurban pazarlarında ve çiftliklerde hareketlilik hız kazandı. Büyükbaş fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşların küçükbaşlara yöneldiğini belirten küçükbaş yetiştiricisi ve satıcısı Erkan Ercan, vatandaşlara güvenilir yerlerden hayvan alımı yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

'BÜYÜKBAŞLARDA 34 BİN LİRADAN HİSSE SEÇENEĞİMİZ VAR'

Küçükbaş hisselerinin 12 bin liradan 40 bin liraya kadar uzandığını dile getiren Erkan Ercan, "Satışlar şu anda gayet güzel gitmekte. Vatandaşın bir ilgisi var. Bu sene büyükbaş fiyatları da yüksek olduğu için küçükbaşa yoğun bir talep var şu anda. Büyükbaşımız fazla olmamak kaydıyla küçükbaş ağırlıklı çalışıyoruz genelde. Küçükbaşlarımız 12 bin liradan başlıyor. Kademe kademe hayvanına göre 40 bin liraya kadar seçeneğimiz var. Büyükbaşlarda da 34 bin liradan hisse seçeneğimiz var. İster istemez küçükbaşa ağırlık fazla olmaya başladı artık. Çünkü küçükbaşın bedeli daha küçük büyükbaşın fiyatlarına göre. O yüzden ağırlık küçükbaş gitmeye başladı artık" dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Vatandaşların kurbanlık seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunan Ercan, "Kurbanlık alırken kurbanın yaşına ve İslami şartlara uygun olmasına dikkat etmeli ilk öncelik olarak. Bunlar da şudur bence; işte kurbanın boynuzudur, ayak yapısıdır, gözüdür, kulağıdır tam olması ve eksiksiz olması gerekmekte kurban için. Yurt dışında Afrika bölgesinde kurban kesimi, kurban organizasyonu yapmaktayız. Bunun bedeli 5 bin lira olarak bu sene açıkladık. Bu şekilde kurban bağışı alıp kurbanın birinci ve ikinci günü videoları kurban sahiplerine iletiyoruz" diye konuştu. Son olarak kurbanlık alacaklara güvenilir satıcıları tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulunan Ercan, "Vatandaşa benim önerim şu olur; devamlı bulabileceği, devamlı muhatap olabileceği yerlerden kurban alması daha mantıklı olur. Tanıdığı kişilerden kurban alması daha mantıklı olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek

Soruşturma Özel'e dönüyor! Tutuklu başkan bir ifade daha verecek
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Çocukların elleri tetikte! 9 yaşında parkta vuruldu

Çocukların elleri tetikte! 9 yaşında parkta vuruldu
Ohio'da küçük uçak eve çakıldı: 2 ölü

Küçük uçak eve çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz

Kıyamet kopacak! Babacan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Çok büyük oynuyor! Fener'i adeta Real Madrid yapacak